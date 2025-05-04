Тренер «Интера» о скудетто: «Это больше не зависит от нас, к сожалению. Если “Наполи” оставит нам шанс, мы попытаемся им воспользоваться»

«Помимо победы, мне понравились интенсивность и желание, которое проявила команда. При правильном настрое нам почти ничего не грозило. Я бы не назвал это резервной командой, это просто ребята, которые знают друг друга немного меньше».
О Лиге чемпионов.
«В Барселоне мы старались играть в свою игру, пытаясь использовать некоторые проблемы соперника. Мы осознаем их силу, но даже выход в полуфинал является поводом для большой гордости. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал».
О Ямале.
«Мы изучим игру и постараемся найти способ ограничить его возможности. Он фантастический игрок».
О борьбе за скудетто.
«К сожалению, в данный момент это больше не зависит от нас. Если “Наполи” оставит нам шанс, мы попытаемся им воспользоваться», — сказал Массимилиано Фаррис.