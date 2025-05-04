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Тренер «Интера» о скудетто: «Это больше не зависит от нас, к сожалению. Если “Наполи” оставит нам шанс, мы попытаемся им воспользоваться»

Миланцы одержали победу со счетом 1:0 в 35-м туре Серии А.
Источник: Спортс"

«Помимо победы, мне понравились интенсивность и желание, которое проявила команда. При правильном настрое нам почти ничего не грозило. Я бы не назвал это резервной командой, это просто ребята, которые знают друг друга немного меньше».

О Лиге чемпионов.

«В Барселоне мы старались играть в свою игру, пытаясь использовать некоторые проблемы соперника. Мы осознаем их силу, но даже выход в полуфинал является поводом для большой гордости. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал».

О Ямале.

«Мы изучим игру и постараемся найти способ ограничить его возможности. Он фантастический игрок».

О борьбе за скудетто.

«К сожалению, в данный момент это больше не зависит от нас. Если “Наполи” оставит нам шанс, мы попытаемся им воспользоваться», — сказал Массимилиано Фаррис.