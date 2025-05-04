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Фанаты «Вальядолида» раскидали банкноты с Роналдо и с надписью «Уходи» во время матча с «Барсой». Клуб вылетел в Сегунду

Сегодня команда уступила Барселоне на своем поле в 34-м туре со счетом 2:1. Во время матча фанаты Вальядолида провели акцию протеста против руководства клуба во главе с Роналдо.
Источник: Спортс"

На 12-й минуте болельщики начали разбрасывать банкноты номиналом 500 евро с изображением бразильца. Купюры также содержали послание для Роналдо на английском и испанском языках — Ronaldo go home («Роналдо, иди домой») и Ronaldo vete ya («Роналдо, уходи сейчас же»).

По ходу встречи с трибун звучали кричалки в адрес владельца. Болельщики скандировали: «Роналдо, уходи!» и «Руководство — в отставку!».

«Вальядолид» идет последним в турнирной таблице Ла Лиге, команда уже вылетела в Сегунду.

Изображение: x.com/Juan13Navarro.