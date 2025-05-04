Фанаты «Вальядолида» раскидали банкноты с Роналдо и с надписью «Уходи» во время матча с «Барсой». Клуб вылетел в Сегунду

На 12-й минуте болельщики начали разбрасывать банкноты номиналом 500 евро с изображением бразильца. Купюры также содержали послание для Роналдо на английском и испанском языках — Ronaldo go home («Роналдо, иди домой») и Ronaldo vete ya («Роналдо, уходи сейчас же»).
По ходу встречи с трибун звучали кричалки в адрес владельца. Болельщики скандировали: «Роналдо, уходи!» и «Руководство — в отставку!».
«Вальядолид» идет последним в турнирной таблице Ла Лиге, команда уже вылетела в Сегунду.
Изображение: x.com/Juan13Navarro.