Фанаты «Вальядолида» раскидали банкноты с Роналдо и с надписью «Уходи» во время матча с «Барсой». Клуб вылетел в Сегунду

Сегодня команда уступила Барселоне на своем поле в 34-м туре со счетом 2:1. Во время матча фанаты Вальядолида провели акцию протеста против руководства клуба во главе с Роналдо.