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Витор Перейра о времени на работе: «Моя жена была и отцом, и матерью для моих детей — я не видел ни дней рождения, ни выпускных. Если тренер говорит, что не страдает в одиночеств

"Это та часть моей жизни, о которой тяжело говорить. Последние 15 лет моя жена была и отцом, и матерью [для моих детей], потому что я ничего не видел — ни дней рождения, ни выпускных… Меня никогда не было рядом.

Источник: Спортс"

"Это та часть моей жизни, о которой тяжело говорить. Последние 15 лет моя жена была и отцом, и матерью [для моих детей], потому что я ничего не видел — ни дней рождения, ни выпускных… Меня никогда не было рядом. Никогда.

Иногда я прихожу домой и думаю: «Где моя одежда?» Я не знаю, где лежат ножи и вилки. Они начинают разговаривать, когда мы обедаем или ужинаем, а я поглощен мыслями о футболе. Я думаю о проблеме, которую мне нужно решить, а они говорят о вещах, которых я не понимаю.

Похоже, что характер моих сыновей изменился, а я этого не осознавал. Поверьте, если тренер говорит, что он не страдает в одиночестве, он лжет. Мы должны страдать, чтобы стать сильнее«, — сказал главный тренер “Вулверхэмптона”.