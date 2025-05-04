Витор Перейра о времени на работе: «Моя жена была и отцом, и матерью для моих детей — я не видел ни дней рождения, ни выпускных. Если тренер говорит, что не страдает в одиночеств

Иногда я прихожу домой и думаю: «Где моя одежда?» Я не знаю, где лежат ножи и вилки. Они начинают разговаривать, когда мы обедаем или ужинаем, а я поглощен мыслями о футболе. Я думаю о проблеме, которую мне нужно решить, а они говорят о вещах, которых я не понимаю.