Бурлак о «Локо»: «Вряд ли Карпин и Черчесов пойдут без целей. Под Ротенберга могут усилить финансирование»

— Вряд ли Карпин и Черчесов пойдут без целей. Нужно понимать, будут ли у «Локомотива» деньги на усиление. По составу мы до сезона говорили, что «Локомотив» — это пятое-шестое место. То, что команда на старте сезона шла на высоких местах — это больше где-то на фарте, за счет игры, но на длинную не хватило. Если будет Ротенберг, то, вполне возможно, под Ротенберга могут усилить финансирование.