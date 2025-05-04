Бурлак о «Локо»: «Вряд ли Карпин и Черчесов пойдут без целей. Под Ротенберга могут усилить финансирование»

— Не возникнет вопросов к Галактионову по итогам сезона?
— Нужно понимать, какие задачи были у «Локомотива». С бюджетом все было не супер гладко, на усиление не было денег. Саламыч, наверное, может зайти, но, скорее всего, если и Ротенберг зайдет [на пост гендиректора]. Черчесов вряд ли будет играть без усиления, без определенного бюджета. Нужно понимать, что дальше будет у «Локомотива». Если тренера уберут — какая-то сенсация вряд ли произойдёт.
— Самые очевидные кандидаты — Карпин или Черчесов?
— Вряд ли Карпин и Черчесов пойдут без целей. Нужно понимать, будут ли у «Локомотива» деньги на усиление. По составу мы до сезона говорили, что «Локомотив» — это пятое-шестое место. То, что команда на старте сезона шла на высоких местах — это больше где-то на фарте, за счет игры, но на длинную не хватило. Если будет Ротенберг, то, вполне возможно, под Ротенберга могут усилить финансирование.
«Локомотив» как играл в быструю атаку, так и играет. Просто многие научились против них играть. Нельзя сказать, что был какой-то суперпровал. Проблемы в обороне, не могли найти оптимальную пару центральных защитников — мы видим, что там несколько человек сменилось, сколько пар было.
«Локомотив», можно сказать, ровно провел чемпионат. Мне сейчас, честно сказать, ЦСКА напоминает «Локомотив», который был по осени. Не могу сказать, что играют убедительно, но в каких-то моментах везет. Но долго на везении не вывезешь. Фарт ушел, поэтому такая ситуация, — сказал бывший защитник «Локомотива».