Канчельскис об отставке Лички из «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов? Этого не может быть»

Здесь мы возвращаемся к тому, что все зависит от руководителей: чего они хотят? Надо у них спросить. Хотят, чтобы команда, которая при Яшине выигрывала чемпионат СССР, чтобы сейчас за один год команда начала выигрывать чемпионат России и Лигу чемпионов, образно говоря? Этого не может быть.