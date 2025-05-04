Бывают случайности: «Алания» — чисто повезло, сошлись звезды, был подбор игроков и тренер Газзаев. Или «Лидс». Где они сейчас? На вторых ролях. Где сейчас «Блэкберн», который выступал в Лиге чемпионов и выигрывал в чемпионате. Здесь нужно спросить, как они видят это все", — сказал бывший футболист сборной России.
Канчельскис об отставке Лички из «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов? Этого не может быть»
Здесь мы возвращаемся к тому, что все зависит от руководителей: чего они хотят? Надо у них спросить. Хотят, чтобы команда, которая при Яшине выигрывала чемпионат СССР, чтобы сейчас за один год команда начала выигрывать чемпионат России и Лигу чемпионов, образно говоря? Этого не может быть.