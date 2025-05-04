Агент Москвичева подтвердил разрыв «крестов» у вратаря «Оренбурга»: «Богдан возвращается в Петербург для принятия решения по операции и восстановлению»

"К сожалению, после проведенного обследования было выявлено повреждение крестообразной связки.
Завтра Богдан вернется в Санкт-Петербург для дальнейшего принятия решения по операции и восстановлению", — сказал Василий Голяна.
Принадлежащий «Зениту» голкипер получил травму в матче Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1).
"К сожалению, после проведенного обследования было выявлено повреждение крестообразной связки.
Завтра Богдан вернется в Санкт-Петербург для дальнейшего принятия решения по операции и восстановлению", — сказал Василий Голяна.