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Агент Москвичева подтвердил разрыв «крестов» у вратаря «Оренбурга»: «Богдан возвращается в Петербург для принятия решения по операции и восстановлению»

Принадлежащий «Зениту» голкипер получил травму в матче Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Источник: Спортс"

"К сожалению, после проведенного обследования было выявлено повреждение крестообразной связки.

Завтра Богдан вернется в Санкт-Петербург для дальнейшего принятия решения по операции и восстановлению", — сказал Василий Голяна.