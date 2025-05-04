«Левников с огромным отрывом лучший судья РПЛ в течение двух лет. У него сумасшедшая квалификация». Гришин об арбитре

"Здесь ВАР вмешался, но я думаю, что это не нужно было. Я считаю, что Левников с отрывом огромным сейчас лучший судья нашего чемпионата в течение двух лет. Не нужно на такие моменты звать на ВАР. Человек видел эту ситуацию и сразу определился. Это не фол последней надежды.