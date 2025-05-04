«Левников с огромным отрывом лучший судья РПЛ в течение двух лет. У него сумасшедшая квалификация». Гришин об арбитре

Левников показал бразильцу желтую карточку и назначил штрафной. После консультации с ВАР по поводу возможной красной карточки и изучения повтора главный арбитр встречи оставил решение в силе.
"Здесь ВАР вмешался, но я думаю, что это не нужно было. Я считаю, что Левников с отрывом огромным сейчас лучший судья нашего чемпионата в течение двух лет. Не нужно на такие моменты звать на ВАР. Человек видел эту ситуацию и сразу определился. Это не фол последней надежды.
У Левникова сумасшедшая квалификация. Он в матче «Спартак» — ЦСКА за доли секунды разобрался и здесь. Он молодец: разобрался, не дрогнул и оставил свое решение в силе, которое было правильным", — сказал бывший футболист ЦСКА.
У «Краснодара» +7 от «Зенита»! ВАР рекомендовал удалить Тормену — но он остался и забил второй.