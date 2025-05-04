Маликов отметил человеческое обаяние тренера Черчесова

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обладает невероятным человеческим обаянием. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ, певец Дмитрий Маликов.
Как ранее сообщал ТАСС, 1 мая «Динамо» объявило об уходе главного тренера Марцела Лички. К матчу Мир — Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов» 5 мая команду готовит Ролан Гусев.
«На последнем матче “Динамо” мне удалось немного побольше пообщаться с Черчесовым. Можно сказать, что я остался под большим впечатлением от его человеческого обаяния. Это значит, что именно такое же обаяние он сможет транслировать на игроков», — сказал Маликов.
Черчесов возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год. Под его руководством «Динамо» заняло в чемпионате России четвертое место и дошло до ⅛ финала Лиги Европы, одержав победы во всех шести матчах на групповом этапе.