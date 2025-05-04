Маликов отметил человеческое обаяние тренера Черчесова

«На последнем матче “Динамо” мне удалось немного побольше пообщаться с Черчесовым. Можно сказать, что я остался под большим впечатлением от его человеческого обаяния. Это значит, что именно такое же обаяние он сможет транслировать на игроков», — сказал Маликов.