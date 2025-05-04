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Агент Дзюбы о матче легенд «Зенита»: «Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У “Акрона” в этот день мероприятие»

Об этом сообщил представитель форварда «Акрона» Леонид Гольдман.

Источник: Спортс"

Матч легенд «Зенита» пройдет на «Газпром Арене» 25 мая — в день столетия клуба.

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У “Акрона” 25 мая, в день матча “Зенита”, запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет.

Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства", — сказал Гольдман.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе клуба форвард 4 раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.