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«Зенит» одержал 4-ю волевую победу в РПЛ — лучший результат клуба с сезона-2018/19. По домашним камбэкам в ЧР впереди только «Спартак»

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл Пари НН на своем поле (2:1) в 27-м туре чемпионата России благодаря дублю Александра Соболева во втором тайме.
Источник: Спортс"

«Зенит» одержал 4-ю волевую победу в сезоне Мир РПЛ — это лучший результат клуба с сезона-2018/19, тогда тоже было 4 камбэка, сообщает Opta.

По данным телеграм-канала ЦИФРОСКОП, «Зенит» одержал 38-ю домашнюю волевую победу в чемпионатах России и вышел на второе место по этому показателю, опередив «Локомотив» (37). Впереди только «Спартак» (49).

Соболев сделал дубль в Премьер-лиге впервые с апреля 2024 года, когда за «Спартак» дважды забил в игре с «Динамо», а два гола головой он забивал только один раз — в апреле 2021 года против «Ростова».

Вендел отдал 10-ю голевую передачу в этом сезоне РПЛ — он первый игрок «Зенита» с 10+ ассистами за сезон со времен Артема Дзюбы в сезоне-2019/2020, тогда их было 12.

Соболев дублем спас интригу! Камбэк «Зенита» его имени.