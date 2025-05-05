«Спартак» снялся с чемпионата России по пляжному футболу из-за проблем с финансированием

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский пляжный футбольный клуб «Спартак» не примет участия в чемпионате и Кубке России 2025 года из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Данное решение обусловлено отсутствием необходимого финансирования для полноценного участия в соревнованиях и реализации задач, которые ставит перед собой такой клуб, как “Спартак”, — сказано в сообщении.
Пляжный футбольный клуб «Спартак» является трехкратным серебряным призером чемпионата России (2019, 2020, 2024). Также на счету команды бронза национального чемпионата 2018 года. «Спартак» дважды становился бронзовым призером Кубка России (2020, 2021). В 2020 году команда дошла до финала клубного чемпионата мира.