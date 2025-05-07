Гладышев признан Winline игроком апреля в РПЛ. Форвард «Динамо» опередил Дзюбу, Сергеева, Сперцяна и Рошу

В апреле Гладышев провел 4 матча в рамках Мир РПЛ и забил 4 гола.
На награду также претендовали Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Акрон») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающий «Динамо» стал Winline игроком апреля, победив в голосовании легенд РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков с небольшим перевесом победил защитник ЦСКА Виллиан Роша.
В апреле Гладышев провел 4 матча в рамках Мир РПЛ и забил 4 гола.
На награду также претендовали Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Акрон») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).