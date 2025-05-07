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Гладышев признан Winline игроком апреля в РПЛ. Форвард «Динамо» опередил Дзюбу, Сергеева, Сперцяна и Рошу

Нападающий «Динамо» стал Winline игроком апреля, победив в голосовании легенд РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков с небольшим перевесом победил защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Источник: Спортс"

В апреле Гладышев провел 4 матча в рамках Мир РПЛ и забил 4 гола.

На награду также претендовали Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Акрон») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).