Геннадий Орлов: «Советские футболисты компенсировали дефицит техники физикой, бегали больше всех. А сегодня наши ребята готовы для будущей борьбы? Смешно слышать, что они были бы в ¼ ЛЧ»

Посмотрите, как Кварацхелия прибавил в «Наполи» — стал выдерживать темп все 90 минут, постоянно предлагал себя для передачи или самостоятельно тащил мяч. Поэтому когда говорят — Захарян… Ну какой Захарян? Он не может выдерживать этот темп. Возможно, по этой причине и Миранчук переехал в США. С такими скоростями и Месси еще лет пять в МЛС отыграет. Все-таки там футбол не такой энергозатратный. А для того прессинга, который сегодня включают в Лиге чемпионов, надо быть выдающимся образом подготовленным.