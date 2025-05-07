"На мой взгляд, никого нельзя сравнивать с Месси, но он [Ямаль] ближе всех к нему среди всех игроков, которых я видел. Я верю, что однажды он сможет сравниться с Лео. Такие игроки появляются только раз в 20−30 лет. Ему 17 лет, и он уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Я всегда говорил, что эти ребята еще очень молоды, и если они достаточно хороши, то должны играть. Он вырос в Барселоне, закончил академию и является потрясающим молодым игроком«, — сказал бывший игрок сборной Англии и совладелец “Интер Майами” в эфире CBS Sports.