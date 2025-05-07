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«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата

Команда, за которую выступает Криштиану Роналду и которую тренирует Стефано Пиоли, сегодня уступила «Аль-Иттихаду» (2:3) в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По итогам тура она опустилась на 4-е место, пропустив вперед «Аль-Ахли».

Источник: Спортс"

«Аль-Наср» набрал 60 очков в 30 турах. У лидирующего «Аль-Иттихада» 71 балл, у идущего вторым «Аль-Хилаля» — 65, у «Аль-Ахли» — 61. До завершения чемпионата остается четыре тура.