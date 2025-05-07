«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата

Команда, за которую выступает Криштиану Роналду и которую тренирует Стефано Пиоли, сегодня уступила «Аль-Иттихаду» (2:3) в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По итогам тура она опустилась на 4-е место, пропустив вперед «Аль-Ахли».