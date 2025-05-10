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Тонали остается приоритетной целью «Ювентуса». Флорентину из «Бенфики» и Эдерсона из «Аталанты» тоже рассматривают

В рамках летнего трансферного окна клуб обозначил две главных цели: замена Душану Влаховичу в атаке и укрепление полузащиты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Спортс"

Главной целью в полузащите остается Тонали, с которым в последние месяцы уже были контакты в рамках сделки с «Ньюкаслом» по Ллойду Келли.

Так как исход переговоров остается под вопросом, в клубе также присматриваются к двум другим полузащитникам.

Помимо Эдерсона из «Аталанты», «Ювентус» рассматривает Флорентину из «Бенфики». Отмечается, что 25-летний игрок неоднократно попадал в поле зрения туринцев.

Тонали хочет остаться в «Ньюкасле», несмотря на интерес «Ман Сити» и «Юве». Хавбек намерен отблагодарить клуб за поддержку после 10-месячного бана за ставки.