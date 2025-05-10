Тонали остается приоритетной целью «Ювентуса». Флорентину из «Бенфики» и Эдерсона из «Аталанты» тоже рассматривают

Главной целью в полузащите остается Тонали, с которым в последние месяцы уже были контакты в рамках сделки с «Ньюкаслом» по Ллойду Келли.
Так как исход переговоров остается под вопросом, в клубе также присматриваются к двум другим полузащитникам.
Помимо Эдерсона из «Аталанты», «Ювентус» рассматривает Флорентину из «Бенфики». Отмечается, что 25-летний игрок неоднократно попадал в поле зрения туринцев.
Тонали хочет остаться в «Ньюкасле», несмотря на интерес «Ман Сити» и «Юве». Хавбек намерен отблагодарить клуб за поддержку после 10-месячного бана за ставки.