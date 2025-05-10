Пеллегрини выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Повреждение капитана «Ромы», интересовавшего «Интер» и «Наполи», может повлиять на его будущее в клубе

Теперь футболисту, рискующему пропустить около двух месяцев, предстоит сделать выбор между консервативным лечением и операцией.
Il Messaggero утверждает, что травма футболиста может повлиять на его будущее в команде. Контракт Пеллегрини рассчитан до 2026 года, и в прошлом году стороны не обсуждали его продление.
В январе интерес к игроку «джаллоросси» проявляли «Интер» и «Наполи», но полученное повреждение осложняет ситуацию с возможным трансфером.
В этом сезоне Лоренцо провел 25 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 1 ассист. С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.