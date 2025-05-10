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Пеллегрини выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Повреждение капитана «Ромы», интересовавшего «Интер» и «Наполи», может повлиять на его будущее в клубе

Капитан «Ромы» получил мышечную травму на тренировке. Результаты обследования полузащитника выявили повреждение квадрицепса правого бедра.

Источник: Спортс"

Теперь футболисту, рискующему пропустить около двух месяцев, предстоит сделать выбор между консервативным лечением и операцией.

Il Messaggero утверждает, что травма футболиста может повлиять на его будущее в команде. Контракт Пеллегрини рассчитан до 2026 года, и в прошлом году стороны не обсуждали его продление.

В январе интерес к игроку «джаллоросси» проявляли «Интер» и «Наполи», но полученное повреждение осложняет ситуацию с возможным трансфером.

В этом сезоне Лоренцо провел 25 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 1 ассист. С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.