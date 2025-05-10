Президент «Пизы» пошутил, что отпустит Индзаги только в «Сити»: «Туда я позволю ему уйти. Он вновь наслаждается успехом, в том числе благодаря нам»

Президенту клуба Джузеппе Коррадо задали вопрос, останется ли главный тренер на своем посту в следующем сезоне.
«Безусловно, у него длительный контракт. Очевидно, если поступит предложение от “Манчестер Сити”, я позволю ему уйти, это кажется справедливым.
Но он вновь получает удовольствие от успеха, в том числе благодаря «Пизе».
Он сказал, что наша атмосфера одна из лучших, в которых он когда-либо находился в качестве тренера, и это очень приятно для нас", — сказал Коррадо La Gazzetta di Parma.
«Пиза» — впервые за 34 года в Серии А! Там владелец из Москвы, а тренер — Индзаги.