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Консейсау о 3:1 с «Болоньей»: Не лучшая игра «Милана». Здесь важен не Консейсау, а команда и победа в следующем матче. Такой исторический клуб не может быть доволен девятым местом"

«Милан» одержал победу в игре 36-го тура Серии А со счетом 3:1. Сантьяго Хименес сделал дубль, еще один гол за миланцев забил Кристиан Пулишич.

Источник: Спортс"

Команда Консейсау сейчас располагается на 8-м месте в чемпионате Италии. «Фиорентина», занявшая 9-е место, имеет матч в запасе.

«Не лучшая игра “Милана”. Мы победили команду, с которой было трудно играть.

В начале второго тайма мы попытались прессинговать немного выше и пропустили голы, затем мы изменили нашу структуру и закончили с 4−4−2. Хорошо выступили запасные игроки.

Хименес — серьезный парень и качественный игрок. Я рад за него еще и потому, что нападающие живут ради гола. Хименес хорошо справляется, он отличается от Йовича в плане движения. И давайте не будем забывать важные голы, которые забил для нас Абрахам.

Консейсау здесь не важен, важна команда и победа в следующем матче. Такой исторический клуб, как «Милан», не может быть доволен девятым местом, сожаление испытывают все«, — сказал главный тренер “Милана”.