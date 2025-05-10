Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» под вопросом из-за его реакции на поражение от «Аль-Иттихада». Криштиану покинул стадион в форме, гневно жестикулируя (Marca)

Сразу после матча португалец покинул стадион в футбольной форме, минуя раздевалку, гневно жестикулируя. Ранее Роналду говорил сам с собой и жестикулировал, в одиночестве стоя на поле после вылета «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии.