Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» под вопросом из-за его реакции на поражение от «Аль-Иттихада». Криштиану покинул стадион в форме, гневно жестикулируя (Marca)

Сразу после матча португалец покинул стадион в футбольной форме, минуя раздевалку, гневно жестикулируя. Ранее Роналду говорил сам с собой и жестикулировал, в одиночестве стоя на поле после вылета «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии.
По данным источника, изначально стороны договорились продлить соглашение на два года, но теперь ситуация на паузе и требует прояснения.
Действующий договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата.