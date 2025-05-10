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Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» под вопросом из-за его реакции на поражение от «Аль-Иттихада». Криштиану покинул стадион в форме, гневно жестикулируя (Marca)

Руководству саудовского клуба не понравилась негативная реакция 40-летнего форварда на поражение от «Аль-Иттихада» (2:3), сообщает Marca.

Источник: Sports.Ru

Сразу после матча португалец покинул стадион в футбольной форме, минуя раздевалку, гневно жестикулируя. Ранее Роналду говорил сам с собой и жестикулировал, в одиночестве стоя на поле после вылета «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии.

По данным источника, изначально стороны договорились продлить соглашение на два года, но теперь ситуация на паузе и требует прояснения.

Действующий договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата.