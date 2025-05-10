Зелимхан Бакаев о будущем: «Хочу в РПЛ остаться с “Химками”. А там уже будем смотреть, что делать дальше»

— Вы решили для себя, что делать по окончании сезона, будете ли искать себе другой клуб?
— Ничего не решил. Я хочу в Премьер-лиге остаться с «Химками» — сделать свою работу. А там уже будем смотреть, что делать дальше.
— В ближайшем туре вы можете избежать прямого вылета из РПЛ, если 10 мая сыграете вничью с «Оренбургом». В связи с этим настрой на матч особый?
— Мы просто хотим выиграть. А дальше уже посмотрим.
— Верите, что клуб решит финансовые проблемы, будет существовать и сыграет в следующем сезоне в РПЛ, если вы его сохраните по спортивному принципу?
— Я ничего не знаю. Мы всей командой хотим остаться в РПЛ. А остальное уже не от нас зависит, — сказал полузащитник «Химок».
В 23 матчах сезона РПЛ на счету Бакаева 4 гола.