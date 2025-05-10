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В «ПСЖ» оптимистично настроены насчет продления контракта с Доннаруммой. Соглашение истекает в июне 2026-го

В парижском клубе оптимистично настроены насчет нового соглашения с вратарем, сообщает GFFN.

Источник: Sports

По данным источника, переговоры с 26-летним игроком сборной Италии проходят позитивно, мяч на стороне окружения Доннаруммы, но в целом есть общее желание продлить контракт.

Действующий договор голкипера с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.