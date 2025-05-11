Бек набрал 13 очков за 2 гола «Униону». Полузащитника «Хайденхайма» выбрали 26 игроков

Адриан Бек забил по разу в каждом из таймов. Всего у полузащитника «Хайденхайма» 13 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали 26 игроков (0,49%).