Бек набрал 13 очков за 2 гола «Униону». Полузащитника «Хайденхайма» выбрали 26 игроков

У Бека 4 гола в 32 матчах чемпионата в этом сезоне. Полузащитник забил впервые за 16 туров, до этого был гол «Униону» в домашней игре (2:0).
? Моя команда в Бундеслиге.
Адриан Бек забил по разу в каждом из таймов. Всего у полузащитника «Хайденхайма» 13 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали 26 игроков (0,49%).
У Бека 4 гола в 32 матчах чемпионата в этом сезоне. Полузащитник забил впервые за 16 туров, до этого был гол «Униону» в домашней игре (2:0).
? Моя команда в Бундеслиге.