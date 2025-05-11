Ультрас «Гавра» пытались прорваться на трибуну «Марселя» после гола гостей. Матч остановили на 30+ минут во 2-м тайме

Ультрас «Гавра» попытались прорваться к гостевому сектору, где также находились семьи игроков «Марселя». Часть болельщиков была вынуждена покинуть трибуну и выбежать на поле. Один из ассистентов тренера «Марселя» быстро подбежал, чтобы помочь им.