Ультрас «Гавра» пытались прорваться на трибуну «Марселя» после гола гостей. Матч остановили на 30+ минут во 2-м тайме

Через несколько минут игра на «Стад Океан» была приостановлена из-за действий фанатов «Гавра», которым не понравилось то, как болельщики гостей праздновали гол команды.
Ультрас «Гавра» попытались прорваться к гостевому сектору, где также находились семьи игроков «Марселя». Часть болельщиков была вынуждена покинуть трибуну и выбежать на поле. Один из ассистентов тренера «Марселя» быстро подбежал, чтобы помочь им.
Главный судья встречи отправил обе команды в раздевалки. Время матча было остановлено на отметке 63:15.
Полузащитник «Гавра» Абдулайе Туре попытался успокоить фанатов. Лидер ультрас «Гавра» обратился к болельщикам с помощью микрофона на стадионе и призвал их вернуться на места и поддерживать команду.
Примерно через 30+ минут было принято решение о возобновлении игры. В итоге «Марсель» победил со счетом 3:1.