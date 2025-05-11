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Ультрас «Гавра» пытались прорваться на трибуну «Марселя» после гола гостей. Матч остановили на 30+ минут во 2-м тайме

Амин Гуири вывел «Марсель» вперед на 56-й минуте матча 33-го тура Лиги 1.

Через несколько минут игра на «Стад Океан» была приостановлена из-за действий фанатов «Гавра», которым не понравилось то, как болельщики гостей праздновали гол команды.

Ультрас «Гавра» попытались прорваться к гостевому сектору, где также находились семьи игроков «Марселя». Часть болельщиков была вынуждена покинуть трибуну и выбежать на поле. Один из ассистентов тренера «Марселя» быстро подбежал, чтобы помочь им.

Главный судья встречи отправил обе команды в раздевалки. Время матча было остановлено на отметке 63:15.

Полузащитник «Гавра» Абдулайе Туре попытался успокоить фанатов. Лидер ультрас «Гавра» обратился к болельщикам с помощью микрофона на стадионе и призвал их вернуться на места и поддерживать команду.

Примерно через 30+ минут было принято решение о возобновлении игры. В итоге «Марсель» победил со счетом 3:1.