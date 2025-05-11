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Салах о Мане: «Между нами было напряжение, мы не были близки, но оставались профессионалами. Но я отдал Садьо больше всех голевых пасов, моя совесть чиста»

Вингер «Ливерпуля» прокомментировал слухи о том, что соперничество и личные амбиции стали причиной непонимания и конфликтов между игроками.

Источник: Спортс"

"Да, между нами с Садьо действительно было напряжение. Но, заметьте, мы оставались профессионалами до самого конца. Не думаю, что это как-то повлияло на команду. Это естественно — хотеть большего, я это понимаю. Он настоящий боец.

За пределами поля мы не были особенно близки, но всегда уважали друг друга. Мне все равно. Люди имеют право думать, как хотят.

Но я хочу, чтобы все обратили внимание: именно я отдал Садьо больше всех голевых передач. Можно оперировать фактами, но проще бросаться такими фразами — они красиво звучат в заголовках. Я знаю, как это работает.

Пока все остается в рамках уважения — это меня устраивает. Но это не значит, что подобные мнения — правда. В конце концов, я знаю, что сделал. Моя совесть чиста«, — сказал вингер “Ливерпуля”.