Салах о Мане: «Между нами было напряжение, мы не были близки, но оставались профессионалами. Но я отдал Садьо больше всех голевых пасов, моя совесть чиста»

"Да, между нами с Садьо действительно было напряжение. Но, заметьте, мы оставались профессионалами до самого конца. Не думаю, что это как-то повлияло на команду. Это естественно — хотеть большего, я это понимаю. Он настоящий боец.
За пределами поля мы не были особенно близки, но всегда уважали друг друга. Мне все равно. Люди имеют право думать, как хотят.
Но я хочу, чтобы все обратили внимание: именно я отдал Садьо больше всех голевых передач. Можно оперировать фактами, но проще бросаться такими фразами — они красиво звучат в заголовках. Я знаю, как это работает.
Пока все остается в рамках уважения — это меня устраивает. Но это не значит, что подобные мнения — правда. В конце концов, я знаю, что сделал. Моя совесть чиста«, — сказал вингер “Ливерпуля”.