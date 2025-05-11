Фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу, желали смерти президенту, метали яйца в автобус с командой после поражения от «Сельты». Полиции пришлось стрелять в воздух

Клуб на данный момент идет 16-м в Ла Лиге, набрав 38 очков. Серия без побед достигла восьми матчей — шесть поражений, две ничьих.
После того, как команда покинула аэропорт, не встретившись с фанатами, у клубной базы собрались сотни болельщиков. Командный автобус прибыл на базу под усиленной охраной полиции и гражданской гвардии.
Силовикам пришлось стрелять в воздух резиновыми пулями, чтобы сдержать толпу, которая встретила игроков оскорблениями и кидала яйца в автобус.
Фанаты скандировали в адрес президента Хосе Кастро «Сдохни», «Повышай цену абонемента» и «Руководство в отставку». Болельщики не расходились, ожидая игроков у выезда с базы, а одна из групп и вовсе попыталась прорваться внутрь, проломив ограждение.
Как сообщает El Chiringuito TV, вечером руководство клуба приняло решение оставить первую команду на территории спортивной базы на ночь из соображений безопасности.