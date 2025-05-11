Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу, желали смерти президенту, метали яйца в автобус с командой после поражения от «Сельты». Полиции пришлось стрелять в воздух

После выездного поражения от «Сельты» (2:3) в 35-м туре Ла Лиги болельщики «Севильи» встретили команду в аэропорту Сан-Пабло, желая напрямую высказать игрокам и руководству претензии по поводу результатов.

Источник: Спортс"

Клуб на данный момент идет 16-м в Ла Лиге, набрав 38 очков. Серия без побед достигла восьми матчей — шесть поражений, две ничьих.

После того, как команда покинула аэропорт, не встретившись с фанатами, у клубной базы собрались сотни болельщиков. Командный автобус прибыл на базу под усиленной охраной полиции и гражданской гвардии.

Силовикам пришлось стрелять в воздух резиновыми пулями, чтобы сдержать толпу, которая встретила игроков оскорблениями и кидала яйца в автобус.

Фанаты скандировали в адрес президента Хосе Кастро «Сдохни», «Повышай цену абонемента» и «Руководство в отставку». Болельщики не расходились, ожидая игроков у выезда с базы, а одна из групп и вовсе попыталась прорваться внутрь, проломив ограждение.

Как сообщает El Chiringuito TV, вечером руководство клуба приняло решение оставить первую команду на территории спортивной базы на ночь из соображений безопасности.