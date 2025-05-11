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«Аркадаг», основанный экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в 2023-м, выиграл Лигу вызова АФК и сыграет в ЛЧ Азии 2. В финале обыгран «Свайриенг» из Камбоджи

Клуб из Туркменистана в решающем матче турнира обыграл «Свайриенг» из Камбоджи — 2:1. Он получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов Азии 2 в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

Это был первый розыгрыш Лиги вызова АФК после возрождения турнира. С 2005 по 2014 год соревнование проходило под названием Кубок вызова АФК, представители Туркменистана выигрывали его дважды.

«Аркадаг» — команда из одноименного города, названного в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Дизайном формы и логотипа клуба занимался сам политик, по инициативе которого «Аркадаг» в 2023 году и был создан.

«Аркадаг» из Туркменистана проиграл впервые в истории — клубу из Кувейта. Серия побед длилась 61 матч с момента основания команды.