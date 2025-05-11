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Рапопорт о «Зените»: «Тяжело каждый год побеждать — посмотрите на “Ман Сити”. И Семак сейчас перестраивает команду»

В субботу петербуржцы одолели махачкалинское «Динамо» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Источник: Sports

— «Зениту» тяжело даются победы. Соперники сопротивляются ожесточенно. У петербуржцев не всегда все получается, они нервничают. Хорошо, что Нино реализовал стандарт в матче с «Динамо». А так «Зенит» играет тяжело.

— Почему? Дело в зимней селекции?

— Селекция была неплохая. Один Луис Энрике чего стоит. Но есть проблемы. Сейчас Вендел получил травму. Противники перестали в этом сезоне бояться «Зенит». В прошлые годы они выстраивались в своей штрафной и носа оттуда не показывали. Сейчас действуют смелее.

А «Зенит» очень тяжело забивает голы. В игре с Махачкалой и моментов у него особо не было. Была задача — максимально аккуратно сыграть в обороне. Это удалось.

— Дело не только в том, что тяжело даются голы?

— Тяжело каждый год побеждать. Посмотрите на «Манчестер Сити» в Англии — они не смогли выиграть чемпионат после того, как много лет там побеждали. И Семак сейчас перестраивает «Зенит». Сложно делать это по ходу сезона не в ущерб результату. И психология влияет, и новые игроки, возможно, какие-то неурядицы внутри коллектива.

Но я все равно верю в «Зенит», шансы на победу в РПЛ у него остаются, — сказал бывший тренер и спортивный директор «Зенита».