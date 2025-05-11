Рапопорт о «Зените»: «Тяжело каждый год побеждать — посмотрите на “Ман Сити”. И Семак сейчас перестраивает команду»

— Тяжело каждый год побеждать. Посмотрите на «Манчестер Сити» в Англии — они не смогли выиграть чемпионат после того, как много лет там побеждали. И Семак сейчас перестраивает «Зенит». Сложно делать это по ходу сезона не в ущерб результату. И психология влияет, и новые игроки, возможно, какие-то неурядицы внутри коллектива.