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Талалаев о выходе «Балтики» в РПЛ: «Едем на двух автобусах. Игрокам позволили остаться без тренеров и руководителей — надо отметить!»

В субботу клуб из Калининграда сыграл 0:0 в гостях с «Черноморцем» в 32-м туре Мелбет Первой лиги и уже не опустится ниже второго места в таблице.

Источник: Sports

"Эмоции замечательные! Едем на двух автобусах. Футболистам позволили остаться без тренеров и руководителей — надо отметить! Год работы, сделано самое главное. Мы единая команда, поэтому и во втором автобусе догоним их по эмоциям и состоянию.

Ощущение сделанного большого дела. С футболистами сейчас доктор и массажист. Когда вы уверены друг в друге, это неопасно. Взаимоуважение строится на доверии.

После игры мне запрещено было заходить в раздевалку (Талалаев был удален в матче 31-го тура против «Торпедо» — прим. ред.), но я ждал ребят у автобуса — обнял каждого персонально«, — сказал тренер “Балтики”.