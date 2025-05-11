Талалаев о выходе «Балтики» в РПЛ: «Едем на двух автобусах. Игрокам позволили остаться без тренеров и руководителей — надо отметить!»

"Эмоции замечательные! Едем на двух автобусах. Футболистам позволили остаться без тренеров и руководителей — надо отметить! Год работы, сделано самое главное. Мы единая команда, поэтому и во втором автобусе догоним их по эмоциям и состоянию.
Ощущение сделанного большого дела. С футболистами сейчас доктор и массажист. Когда вы уверены друг в друге, это неопасно. Взаимоуважение строится на доверии.
После игры мне запрещено было заходить в раздевалку (Талалаев был удален в матче 31-го тура против «Торпедо» — прим. ред.), но я ждал ребят у автобуса — обнял каждого персонально«, — сказал тренер “Балтики”.