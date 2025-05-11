Фабрегас готов остаться в «Комо» при трех условиях: свобода действий, важные трансферы и высокая зарплата (Джанлука Ди Марцио)

Ранее стало известно, что испанец получил предложение возглавить «Байер». Также им интересуется «Рома».
Под руководством Фабрегаса «Комо», проводящий первый сезон после возвращения в Серию А, занимает после 36 матчей 10-е место.
Тренер просит у руководства клуба свободу действий, важные трансферы и высокую зарплату, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее стало известно, что испанец получил предложение возглавить «Байер». Также им интересуется «Рома».
Под руководством Фабрегаса «Комо», проводящий первый сезон после возвращения в Серию А, занимает после 36 матчей 10-е место.