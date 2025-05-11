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Хавбек «Краснодара» Са о том, что отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка: «Это никак не должно на нас сказаться. Будем продолжать делать свою работу»

— Перед матчем с ЦСКА (0:1) сидело в голове, что уже после этого тура вы могли выиграть золотые медали?

Источник: Sports

— Нет. Это никак не влияло на нас. До игры наши футболисты не смотрели в турнирную таблицу, потому что мы сфокусированы на своей команде и своей игре. Конечно, мы понимали, что это будет тяжелый матч с сильным соперником. Мы настраивались именно на это.

У нас получился хороший первый тайм. А вот после перерыва мы немного сдали, и он хуже получился. У нас осталось две игры, на которых мы и должны сконцентрироваться.

— Ваша команда не занервничает из-за того, что отрыв от «Зенита» сократился до одного очка?

— Нет. Это никак не должно на нас сказаться. Мы привыкли к тому, что в футболе давление всегда присутствует. Нам надо уметь справляться с любыми обстоятельствами. Поэтому будем продолжать делать свою работу и фокусироваться на том, что происходит внутри нашей команды, — сказал полузащитник «Краснодара».