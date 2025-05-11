Хавбек «Краснодара» Са о том, что отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка: «Это никак не должно на нас сказаться. Будем продолжать делать свою работу»

— Нет. Это никак не влияло на нас. До игры наши футболисты не смотрели в турнирную таблицу, потому что мы сфокусированы на своей команде и своей игре. Конечно, мы понимали, что это будет тяжелый матч с сильным соперником. Мы настраивались именно на это.