Во втором тайме игра преобразилась, мне кажется, что у нас было больше возможностей забить в ворота «Краснодара». Ребята проявили характер, «Краснодар» — очень серьезный соперник, команда быстрая и техничная, тем ценнее эта победа", — сказал генеральный директор ЦСКА.
Бабаев об 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА проявил характер против серьезного соперника. Тем ценнее победа»
«В первом тайме, особенно во второй части, “Краснодар” владел определенной инициативой. Но из моментов вспоминается только суперсэйв Акинфеева, а так — подходы, не более того.