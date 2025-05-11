Бабаев об 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА проявил характер против серьезного соперника. Тем ценнее победа»

Во втором тайме игра преобразилась, мне кажется, что у нас было больше возможностей забить в ворота «Краснодара». Ребята проявили характер, «Краснодар» — очень серьезный соперник, команда быстрая и техничная, тем ценнее эта победа", — сказал генеральный директор ЦСКА.