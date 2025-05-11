Защитник «Арсенала» Кивер интересен «Марселю». В шорт-листе также Лапорт и Бенсебайни из «Боруссии»

В шорт-лист спортивного директора «олимпийцев» Медхи Бенатии в преддверии участия в Лиге чемпионов входят Якуб Кивер («Арсенал»), Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Оливье Боскальи (ПСВ) и аргентинец Факундо Медина из «Ланса», который собирается получить французский паспорт, сообщает Foot Mercato.