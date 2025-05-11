Ранее стало известно, что «Марсель» попытается подписать защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта (экс- «Манчестер Сити»).
Защитник «Арсенала» Кивер интересен «Марселю». В шорт-листе также Лапорт и Бенсебайни из «Боруссии»
В шорт-лист спортивного директора «олимпийцев» Медхи Бенатии в преддверии участия в Лиге чемпионов входят Якуб Кивер («Арсенал»), Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Оливье Боскальи (ПСВ) и аргентинец Факундо Медина из «Ланса», который собирается получить французский паспорт, сообщает Foot Mercato.