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Эзе набрал 14 очков за 2 гола «Тоттенхэму». Полузащитник «Кристал Пэлас» забил в 3-м туре подряд

Эберечи Эзе забил на 45-й и 48-й минутах. Всего у полузащитника 14 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 3,77% игроков.

Эзе забил в 3-м туре подряд, до этого были голы «Ноттингем Форест» и «Арсеналу». Всего в АПЛ у него 7+8 в 32 матчах, он — лучший ассистент команды.

? Моя команда в фэнтези АПЛ.