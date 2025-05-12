Эзе набрал 14 очков за 2 гола «Тоттенхэму». Полузащитник «Кристал Пэлас» забил в 3-м туре подряд

Эзе забил в 3-м туре подряд, до этого были голы «Ноттингем Форест» и «Арсеналу». Всего в АПЛ у него 7+8 в 32 матчах, он — лучший ассистент команды.
? Моя команда в фэнтези АПЛ.
Эберечи Эзе забил на 45-й и 48-й минутах. Всего у полузащитника 14 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 3,77% игроков.
Эзе забил в 3-м туре подряд, до этого были голы «Ноттингем Форест» и «Арсеналу». Всего в АПЛ у него 7+8 в 32 матчах, он — лучший ассистент команды.
? Моя команда в фэнтези АПЛ.