Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каррагер об уходе Трента: «Большинство игроков “Ливерпуля” хотели бы играть за “Реал”, скорее всего. Болельщикам неприятно это слышать. Но футболисты мыслят не так, как фанаты»

Ранее Трент Александер-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля» свободным агентом. Сообщалось, что защитник договорился о контракте с «Реалом».

Источник: Спортс"

"В раздевалке партнеры по команде почти всегда поддерживают друг друга — в 99% случаев.

Болельщикам любого клуба, в том числе «Ливерпуля», наверное, будет неприятно это слышать, но большинство игроков «Ливерпуля», скорее всего, хотели бы играть за «Реал Мадрид».

Я сам был в раздевалке — от нас уходили игроки в «Барселону», в «Реал Мадрид», и это действительно тяжело для болельщиков. Порой кажется, что фанаты каждый раз верят и думают: «Этот игрок нас по-настоящему любит». А потом он уходит в другую команду.

Но игроки мыслят не так, как болельщики. Игрок в раздевалке думает: «Я бы с радостью поиграл за “Реал Мадрид”». И так оно и есть, — сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.