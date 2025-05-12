Каррагер об уходе Трента: «Большинство игроков “Ливерпуля” хотели бы играть за “Реал”, скорее всего. Болельщикам неприятно это слышать. Но футболисты мыслят не так, как фанаты»

"В раздевалке партнеры по команде почти всегда поддерживают друг друга — в 99% случаев.
Болельщикам любого клуба, в том числе «Ливерпуля», наверное, будет неприятно это слышать, но большинство игроков «Ливерпуля», скорее всего, хотели бы играть за «Реал Мадрид».
Я сам был в раздевалке — от нас уходили игроки в «Барселону», в «Реал Мадрид», и это действительно тяжело для болельщиков. Порой кажется, что фанаты каждый раз верят и думают: «Этот игрок нас по-настоящему любит». А потом он уходит в другую команду.
Но игроки мыслят не так, как болельщики. Игрок в раздевалке думает: «Я бы с радостью поиграл за “Реал Мадрид”». И так оно и есть, — сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.