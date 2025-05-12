Каррагер об уходе Трента: «Большинство игроков “Ливерпуля” хотели бы играть за “Реал”, скорее всего. Болельщикам неприятно это слышать. Но футболисты мыслят не так, как фанаты»

Я сам был в раздевалке — от нас уходили игроки в «Барселону», в «Реал Мадрид», и это действительно тяжело для болельщиков. Порой кажется, что фанаты каждый раз верят и думают: «Этот игрок нас по-настоящему любит». А потом он уходит в другую команду.