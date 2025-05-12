Губерниев про Fan ID на матчах Кубка: «Введут, и довольно быстро. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно»

У нас же сейчас одна сплошная цифровизация. Вы выходите из дома, а камера по распознанию лиц вас уже узнала.
Fan ID уже есть, и мы с этим живем. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно и назло маме идти пешком и морозить уши«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.
Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»).