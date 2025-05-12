Конте о 2:2: «Наполи» не заслуживал потерять очки — остались горечь и сожаление. «Дженоа» забил дважды при двух ударах в створ, но так бывает в футболе"

«Дженоа» дважды пробил в створ и забил два гола. Такое тоже случается в футболе — когда вы пропускаете гол, вы всегда могли бы сделать что-то лучше. Это разочаровывает, потому что мы заслуживали победы за все, что мы создали, поэтому остается горечь и сожаление.
Меня раздражает, когда мы не побеждаем в начале сезона, а тем более за три тура до конца. Но это футбол, такое случается. Я не могу требовать большего от своих игроков, поскольку они нанесли 22 удара по воротам, 11 из которых в створ, доминировали во владении мячом, и в итоге все закончилось ничьей. Мы должны работать над такими ситуациями.
Мы не заслуживали потерять эти два очка, но в то же время мы должны помнить, что упустили преимущество. Нам нужно было набрать семь очков в трех турах, чтобы выиграть титул, теперь нам нужно набрать шесть очков в двух, если мы хотим выиграть скудетто, и это все равно было бы чем-то невероятным.
Последние два этапа представляют собой цель, которая была абсолютно немыслимой на старте. Достичь этого было бы невероятно. Наши болельщики заслуживают этого, так как жители Неаполя всегда страстно поддерживали нас. Мы по-прежнему выходим за рамки своих возможностей, поэтому остается только поблагодарить этих ребят за все. Сегодняшняя горечь вызвана тем, что это была незаслуженная ничья, но я всегда говорю, что детали имеют значение, и мы могли бы добиться чего-то лучшего в этих деталях сегодня«, — сказал главный тренер “Наполи” в интервью DAZN.