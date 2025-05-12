Конте о 2:2: «Наполи» не заслуживал потерять очки — остались горечь и сожаление. «Дженоа» забил дважды при двух ударах в створ, но так бывает в футболе"

Последние два этапа представляют собой цель, которая была абсолютно немыслимой на старте. Достичь этого было бы невероятно. Наши болельщики заслуживают этого, так как жители Неаполя всегда страстно поддерживали нас. Мы по-прежнему выходим за рамки своих возможностей, поэтому остается только поблагодарить этих ребят за все. Сегодняшняя горечь вызвана тем, что это была незаслуженная ничья, но я всегда говорю, что детали имеют значение, и мы могли бы добиться чего-то лучшего в этих деталях сегодня«, — сказал главный тренер “Наполи” в интервью DAZN.