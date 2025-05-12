«Не понимаю, куда тут можно выходить, как судят и как команды играют. Соперник один раз подошел к воротам — это не футбол». Защитник «Сочи» Литвинов после 1:1 с «Нефтехимиком»

"Честно, не знаю, что можно сказать судьям, я просто даже не понимаю. У нас две руки — мы не ставим пенальти, в Нижнекамске не понимают, куда они стремятся, играют в обороне, ничего не хотят делать. Не понимаю, куда тут можно выходить, как судят и как команды играют. Вот все впечатления об игре.