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«Не понимаю, куда тут можно выходить, как судят и как команды играют. Соперник один раз подошел к воротам — это не футбол». Защитник «Сочи» Литвинов после 1:1 с «Нефтехимиком»

Команды встречались 10 мая в 32-м туре Мелбет Первой лиги, игра завершилась со счетом 1:1. На 37-й минуте Александр Кахидзе вывел хозяев вперед, на 45-й Мартин Крамарич сравнял счет.

Источник: Спортс"

Защитник гостей Вячеслав Литвинов после матча раскритиковал арбитров матча.

"Честно, не знаю, что можно сказать судьям, я просто даже не понимаю. У нас две руки — мы не ставим пенальти, в Нижнекамске не понимают, куда они стремятся, играют в обороне, ничего не хотят делать. Не понимаю, куда тут можно выходить, как судят и как команды играют. Вот все впечатления об игре.

Не видел, чтобы [соперник] к чему-то стремился. Один раз подошли к воротам — вся их игра. Для меня это не футбол".

После 32 туров «Сочи» идет 4-м в Первой лиге, «Нефтехимик» занимает 12-ю строчку. В следующем матче сочинцы 17 мая примут «Торпедо», нижнекамцы 19 мая сыграют дома с «Черноморцем».