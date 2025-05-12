Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жест Станковича в конце матча с «Динамо» не отмечен в протоколе судей. Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на 2−4 игры, если это попало в протокол делегата («РБ Спорт»)

В концовке встречи главный тренер «Спартака» бурно отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Динамо», за что получил предупреждение от арбитра Алексея Сухого. После этого Станкович похлопал арбитру и потряс рукой.

Источник: Спортс"

В концовке встречи главный тренер «Спартака» бурно отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Динамо», за что получил предупреждение от арбитра Алексея Сухого. После этого Станкович похлопал арбитру и потряс рукой. Матч 28-го тура Мир РПЛ завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента, дисквалификация за оскорбительные жесты составляет от двух до четырех матчей, если судьи сочтут жест оскорбительным и отметят в протоколе матча.

По информации «РБ Спорт», в итоговом протоколе этот жест не отмечен, но еще следует дождаться отчета делегата матча.

В регламенте также указано, что если нарушение не повлекло прямое удаление официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо может быть наказано штрафом до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении — дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом. Контрольно-дисциплинарный комитет может рассмотреть инцидент и по материалам СМИ.

Помимо этого, Станковичу грозит штраф до 50 тысяч рублей за пропуск послематчевой пресс-конференции.