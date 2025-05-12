Жест Станковича в конце матча с «Динамо» не отмечен в протоколе судей. Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на 2−4 игры, если это попало в протокол делегата («РБ Спорт»)

В регламенте также указано, что если нарушение не повлекло прямое удаление официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо может быть наказано штрафом до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении — дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом. Контрольно-дисциплинарный комитет может рассмотреть инцидент и по материалам СМИ.