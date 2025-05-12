Экс-судья Итурральде о фоле Тчуамени на Ферране, выбегавшем к воротам «Реала»: «Больше похоже на красную, чем на желтую. Пограничный момент»

На 36-й минуте Тчуамени, вышедший в центре обороны «Реала», подолкнул в спину выбегавшего к штрафной мадридцев Феррана Торреса, и вингер «Барселоны» упал на газон. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес показал Орельену желтую карточку.
"Это спорный и пограничный момент. Арбитр сделал очень четкий жест, показав, что мяч уходил в сторону углового, и потому, по его мнению, это желтая.
На мой взгляд, это больше похоже на красную, чем на желтую. Но, как я уже сказал, момент пограничный", — сказал экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.