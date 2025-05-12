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Слот о 2:2 с «Арсеналом»: «Понравилась сила духа “Ливерпуля”, мы были близки к победе. Игра не имела особого значения, но на кону был престиж»

«Это был отличный матч, болельщикам во всем мире и на стадионе понравилось увиденное. Игра [для “Ливерпуля”] не имела особого значения, поскольку в таблице все ясно, но на кону был престиж. Такой соперник реально способен доставить хлопот, как это сделал “Челси” (1:3) на прошлой неделе.

После выигранного чемпионства всегда задаешься вопросом, что у тебя за команда, но [сегодня] команда мне понравилась. У нас были хорошие контратаки. «Арсенал» забил быстрый гол во втором тайме, и затем я выпустил Жоту в качестве дополнительного форварда, и мы были очень близки к победе.

Сегодня я узнал [о команде] не так много, поскольку именно эти игроки и выходили в основном на поле в этом сезоне. Брэдли проявил себя очень хорошо. Знаю, насколько эти футболисты хороши, но мне понравилось, как они проявили сегодня силу духа. Они здорово сыграли«, — сказал тренер “Ливерпуля”.