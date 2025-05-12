Слот о 2:2 с «Арсеналом»: «Понравилась сила духа “Ливерпуля”, мы были близки к победе. Игра не имела особого значения, но на кону был престиж»

Сегодня я узнал [о команде] не так много, поскольку именно эти игроки и выходили в основном на поле в этом сезоне. Брэдли проявил себя очень хорошо. Знаю, насколько эти футболисты хороши, но мне понравилось, как они проявили сегодня силу духа. Они здорово сыграли«, — сказал тренер “Ливерпуля”.