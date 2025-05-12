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Черчесов опроверг приглашение в «Динамо»: «Я просто пришел на матч со “Спартаком”. Я в 20‑й раз сидел на этом месте»

В воскресенье бывший тренер сборной России присутствовал на матче бело-голубых со «Спартаком» (2:0) в Мир РПЛ.

Источник: Sports

«Я в первый раз там сидел [на трибуне “ВТБ Арены”]? Я в 20‑й раз сидел на этом месте. До этого никто ничего не спрашивал. Я просто пришел на матч, как всегда.

Звали ли меня в «Динамо»? Нет", — сказал Черчесов.