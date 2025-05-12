Рафинья считает, что недостоин MVP класико: «Мог забить “Реалу” больше двух голов и сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго… Педри — лучший в каждом матче»

"Я бы отдал награду другим игрокам. Я провел не лучший матч. По мне, Педри — лучший игрок в каждом матче. Я сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго [Мартинес]…
Я мог забить больше двух голов. Я не реализовал три момента, я не должен был их упускать. У меня очень высокие к себе требования, и я гораздо больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных.
Я всегда хочу показывать свой лучший футбол. Когда у меня не все получается, не могу отделаться от мысли, что мог бы сыграть лучше", — сказал Рафинья.