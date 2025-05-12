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Газинский планирует завершить карьеру по окончании сезона. У 35-летнего хавбека истекает контракт с «Краснодаром» (Legalbet)

35-летний полузащитник планирует сделать это по окончании сезона, когда истечет срок его контракта с «Краснодаром», сообщает Legalbet.

Источник: Спортс"

Газинский проводит 10-й сезон за «быков». Также он известен по выступлениям за сборную России, «Урал», «Торпедо» и «Луч-Энергию».

В 3 матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ на счету хавбека 1 гол.