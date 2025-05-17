Мостовой о «Спартаке»: «Я ошарашен. Это провал — не выйти в финал Кубка и со второго места уйти на пятое в чемпионате России»

Поэтому, я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что «Спартак» провалил сезон. Потому что не выйти в финал Кубка и со второго места уйти на пятое в чемпионате России, я думаю, что это провально«, — сказал бывший игрок “Спартака” Мостовой на полях XVI Международного экономического форума “Россия — Исламский мир: KazanForum”.