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Мареска об 1:0 с «МЮ»: «Челси» заслужил победу. Я никогда не видел их таким агрессивными в матчах с нами — было очень сложно"

«МЮ» на выезде уступил «Челси» в 37-м туре АПЛ (0:1).

Источник: Спортс"

«Это было довольно уверенное выступление команды, потому что я знаю, как сложно играть против “Юнайтед”.

Мы ожидали очень сложной игры. Они играли очень хорошо. Я был полностью уверен. В целом, это была игра, в которой мы могли иметь хороший момент и забить гол.

Я смотрел пять-семь игр, когда мы играли против этой команды. И я никогда не видел, чтобы они «МЮ» был таким агрессивными — было очень сложно.

Мы провели прекрасную игру без мяча. Команда была очень агрессивной до самого конца, мы старались прессинговать выше, и я думаю, что мы заслужили победу.

Приятно работать над какими-то решениями, а потом забивать голы благодаря им. Кукурелья — очень умный и сообразительный«, — сказал главный тренер “Челси” Мареска в эфире Sky Sports.