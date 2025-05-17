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Лангович о том, как «Ростов» победил «Спартак»: «За счет желания, вся команда была сплоченной. Схема с 5 защитниками придает вариативности, позволяет выигрывать такие матчи»

Дончане победили красно-белых в гостях (2:1) в финале Пути регионов в Фонбет Кубке России.

Источник: Спортс"

— За счет чего победили «Спартак»?

— За счет желания. За счет того, что вся команда была сплоченной. Мы все прекрасно понимали, что на нас в первом тайме будет оказываться большое давление, особенно в первые 20−30 минут.

Первый гол в ворота «Спартака» нам очень сильно помог. И во втором тайме нам даже больше удавалось навязывать борьбу, держать мяч. Уже стало полегче, потому что мы играли, ведя в счете. В итоге считаю, что, если брать игру в целом, то мы справились с задачей на матч.

— Вахания говорил, что при Альбе «Ростов» перешел в последних матчах на схему с пятью защитниками. Это сказалось на игре со «Спартаком»?

— На самом деле не сказалось. Мы уже до этого много раз играли в пять защитников. И все уже давно к этому адаптированы. Насколько это помешало «Спартаку» в конкретном кубковом матче, сказать не могу. Надо спрашивать у самих спартаковцев.

Но для нас важно, что мы имеем несколько схем, к которым уже давно привыкли. Это придает нам вариативности, что позволяет выигрывать такие матчи, как со «Спартаком», — сказал защитник «Ростова».