Лангович о том, как «Ростов» победил «Спартак»: «За счет желания, вся команда была сплоченной. Схема с 5 защитниками придает вариативности, позволяет выигрывать такие матчи»

— За счет чего победили «Спартак»?
— За счет желания. За счет того, что вся команда была сплоченной. Мы все прекрасно понимали, что на нас в первом тайме будет оказываться большое давление, особенно в первые 20−30 минут.
Первый гол в ворота «Спартака» нам очень сильно помог. И во втором тайме нам даже больше удавалось навязывать борьбу, держать мяч. Уже стало полегче, потому что мы играли, ведя в счете. В итоге считаю, что, если брать игру в целом, то мы справились с задачей на матч.
— Вахания говорил, что при Альбе «Ростов» перешел в последних матчах на схему с пятью защитниками. Это сказалось на игре со «Спартаком»?
— На самом деле не сказалось. Мы уже до этого много раз играли в пять защитников. И все уже давно к этому адаптированы. Насколько это помешало «Спартаку» в конкретном кубковом матче, сказать не могу. Надо спрашивать у самих спартаковцев.
Но для нас важно, что мы имеем несколько схем, к которым уже давно привыкли. Это придает нам вариативности, что позволяет выигрывать такие матчи, как со «Спартаком», — сказал защитник «Ростова».