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Балахнин уверен, что «Зенит» обыграет «Ростов»: «У него на один день отдыха больше, что особенно важно в условиях долгой поездки в Ростов-на-Дону»

Матч 29-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье.

Источник: Спортс"

«Трудно ждать, что “Зенит” допустит осечку в предстоящем туре. У него достаточно класса, чтобы взять три очка в этом матче. “Ростов” способен оказать сопротивление за счет организации игры и физического состояния, но кубковый матч со “Спартаком” наверняка отобрал у него много эмоций и сил.

К тому же у «Зенита» на один день отдыха больше после матча с ЦСКА, что особенно важно в условиях долгой поездки в Ростов-на-Дону. Поэтому почти уверен, что «Зенит» возьмет три очка«, — сказал бывший тренер “Ростова”.