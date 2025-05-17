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Властимил Петржела: «Когда общаюсь с российской прессой, общественность Чехии меня ругает. Говорят, что я русский»

«Я уже два года не смотрю матчи российских команд. В Чехии из-за СВО ничего не показывают, что касается России. Даже по интернету не получается смотреть матчи “Зенита”. Мне грустно от этого, потому что в России живут мои друзья.

Источник: Спортс"

После общения с журналистами мне тут все говорят, что я русский (смеется). Я хочу, чтобы СВО закончилась. У меня возникают некоторые проблемы, когда общаюсь с российской прессой. Все мои слова переводят на чешский язык, и здесь общественность меня ругает. Но что я поделаю? Россия мне плохого ничего не сделала, там живут мои друзья«, — сказал бывший тренер “Зенита”.