«Реал» контактирует с агентами Мастантуоно на случай ухода Родриго. «Ривер» потребует за 17-летнего хавбека не менее 45 млн евро

«Ривер Плейт» оценивает аргентинца не менее чем в 45 млн евро. Мастантуоно также интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Милан».
В 11 матчах текущего чемпионата Аргентины на счету хавбека 3 гола и 4 ассиста.
Во вторник руководство «Мадрида» общалось с агентами Мастантуоно по видеосвязи насчет возможного перехода 17-летнего полузащитника.
«Ривер Плейт» оценивает аргентинца не менее чем в 45 млн евро. Мастантуоно также интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Милан».
В 11 матчах текущего чемпионата Аргентины на счету хавбека 3 гола и 4 ассиста.