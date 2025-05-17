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«Реал» контактирует с агентами Мастантуоно на случай ухода Родриго. «Ривер» потребует за 17-летнего хавбека не менее 45 млн евро

Во вторник руководство «Мадрида» общалось с агентами Мастантуоно по видеосвязи насчет возможного перехода 17-летнего полузащитника.

Источник: Спортс"

«Ривер Плейт» оценивает аргентинца не менее чем в 45 млн евро. Мастантуоно также интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Милан».

В 11 матчах текущего чемпионата Аргентины на счету хавбека 3 гола и 4 ассиста.